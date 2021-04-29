Таллин, , 16:28 — REGNUM Все законодательные решения в странах Европы обязательно должны приниматься с учетом заинтересованных групп, которых такие законы касаются, заявила директор-секретарь Венецианской комиссии Симона Гранат-Мангини на совещании по человеческому измерению в рамках ОБСЕ. Об этом сообщил эстонский портал dokole. eu, отметив, что заявление Гранат-Мангини особенно актуально для Эстонии.

«Как мы знаем, законы, касающиеся русского национального меньшинства, принимаются у нас в стране без учета мнения представителей этого меньшинства. Зачастую эти законы принимаются даже во вред проживающим в Эстонии русским (Закон о гражданстве, Закон о языке, Закон об основной школе и гимназии и так далее)», — подчеркнул портал.

Сообщается, что участники совещания осудили практику неинклюзивного законотворчества в любом ее виде.

26−27 апреля нынешнего года состоялось уже второе в нынешнем году Дополнительное совещание по человеческому измерению в рамках ОБСЕ. Совещание прошло в онлайн-режиме и было организовано Шведским председательством ОБСЕ и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ).

Совещание стало платформой для обмена мнениями о демократическом законотворчестве, а также о том, как государства-участники ОБСЕ могут обеспечить соответствие своих законов международным стандартам в области прав человека.