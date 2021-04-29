Москва, , 16:24 — REGNUM Украинские нацисты, прошедшие по Киеву маршем в честь дивизии СС «Галичина», не скрывают желания вновь начать боевые действия в Донбассе, заявил 29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

Он подчеркнул, что степень влияния акций нацистов на президента Зеленского до конца не ясна.

«Вопрос: насколько президент Зеленский контролирует эти вооруженные силы Украины и насколько президент Зеленский свободен от влияния и давления тех людей, которые выходят на Украине — в Киеве, если я не ошибаюсь, — на демонстрацию в поддержку бригады СС «Галичина». Ведь это именно эти люди способны на то, чтобы опять возобновить боевые действия, они этого не скрывают», — отметил пресс-секретарь российского президента.

Кроме того, непонятно, насколько зависят от мнения нацистов украинские военные.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля в Киеве при поддержке муниципальных властей и столичной полиции прошло шествие в честь даты создания дивизии СС «Галичина». Поклонники нацистов выкрикивали обещания «пройти по руинам Москвы».

Напомним, дивизия СС «Галичина» начала формироваться 28 апреля 1943 года из украинских националистов по приказу германских оккупационных властей. Личный состав дивизии присягал лично Адольфу Гитлеру и активно участвовал в карательных операциях и истреблении мирного населения. Летом 1944 года при первом же столкновении с Красной Армией дивизия была разгромлена в районе города Броды.

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