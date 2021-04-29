Ростов-на-Дону, , 16:23 — REGNUM Власти Ростовской области в ежедневном режиме будут вести работу по урегулированию ситуации, связанной с закрытием аксайских рынков. Об этом на встрече с торговцами сообщил первый заместитель донского губернатора Игорь Гуськов.

«Правительство Ростовской области обеспокоено сложившейся ситуацией, и предприниматели не оставлены со своими проблемами один на один. Создан штаб, губернатор держит ситуацию на личном контроле. Работа по урегулированию ситуации будет вестись все выходные и праздничные дни», — сказал Гуськов.

Работа антикризисных групп ведётся в ежедневном режиме на рынке «Овощной» и «Атлант-Сити». 30 апреля власти детально изучат ситуацию с торговыми площадками «Атлант» и «Алмаз», а также строительным рынком. Рынок «Классик» — единственный, который продолжил работу в штатном режиме.

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