Москва, , 16:21 — REGNUM Встречу с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем в столице России проведёт российский министр иностранных дел Сергей Лавров 12 мая, сообщила 29 апреля журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова «12 мая в рамках рабочего визита в Москву Генерального секретаря ООН господина Гутерреша состоятся его обстоятельные переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым».

Она уточнила, что дипломаты будут обсуждать сотрудничество по глобальным вопросам и повышение эффективности работы ООН. В повестку встречи включены несколько «острых сюжетов, стоящих на повестке дня ООН», прежде всего СБ ООН.

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