Москва, 29 апреля 2021, 16:21 — REGNUM Встречу с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем в столице России проведёт российский министр иностранных дел Сергей Лавров 12 мая, сообщила 29 апреля журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она уточнила, что дипломаты будут обсуждать сотрудничество по глобальным вопросам и повышение эффективности работы ООН. В повестку встречи включены несколько «острых сюжетов, стоящих на повестке дня ООН», прежде всего СБ ООН.
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