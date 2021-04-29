Рига, , 16:20 — REGNUM В целом садоводческой отрасли Латвии есть куда расти, потому что предложение на местном рынке не в состоянии обеспечить растущий спрос. Об этом сообщил Latvijas avize со ссылкой на ежегодную конференцию земледелов и садоводов страны, состоявшуюся в Риге.

Сообщается, что общая площадь фруктовых и ягодных садов в Латвии с 2016 года увеличилась на 24% до более чем 8900 га. В основном, увеличилось выращивание черной смородины — на 89%, цидонии — на 133%, садовой черники — на 79%. Урожай яблок тоже увеличился на 41%.

Несмотря на приложенные усилия, на пищевом рынке Латвии больше всего не хватает местных фруктов — яблок и груш, а также различных ягод, тыквы, кабачков, патиссонов, различных сортов лука. В то же время рынок полностью обеспечен местными морковью, свеклой и капустой.

Как положительное решение для развитие местного садоводства участники форума назвали снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС). Налоговые поступления превзошли все прогнозы, выросли количество занятых работников в отрасли и оборот сельхозпредприятий, а доля теневой экономики уменьшилась.