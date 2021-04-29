Мышкин, Ярославская область, 29 апреля, 2021, 16:20 — ИА Регнум. В Мышкине Ярославской области 1 и 2 мая можно будет привиться от новой коронавирусной инфекции в мобильном пункте вакцинации, который развернут прямо у собора Николая Чудотворца. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в Мышкинской центральной районной больнице.

Myshkinru.ru Никольский собор

Такое решение было принято для того, чтобы привить большее количество людей

«Сделали это с целью увеличения количества вакцинированных. На Пасху люди массово приходят в храм, и будет как раз стоять мобильный ФАП и мобильный пункт вакцинации у Никольского собора. И сразу люди могут привиться. Сколько придёт на вакцинацию, предсказать, конечно, пока не можем. Кто-то привился, кто-то не готов в свете того, что это майские праздники, употребление алкоголя и так далее. Но ожидаем всё-таки, что желающие будут», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM главврач Мышкинской ЦРБ Сергей Сычиков.

Всего в районе сейчас привиты около восьмисот жителей из девяти тысяч населения.