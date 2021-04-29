Тверь, , 16:19 — REGNUM Работа Международной военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт» завершилась в Тверской области 29 апреля. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, участие в торжественной церемонии закрытия экспедиции у Ржевского мемориала Советскому солдату приняли губернатор Игорь Руденя, помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, депутаты Законодательного собрания региона Андрей Белоцерковский и Виктор Константинов, поисковики, школьники, юнармейцы, жители Ржева и Ржевского района.

Работа Международной военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт» завершилась в Тверской области Пресс-служба правительства Тверской области

«Мы благодарны президенту России, поддержавшему в 2016-м году идею о проведении этого значимого мероприятия. Важно, что с каждым годом поисковое движение растёт, всё больше молодых людей объединяется в отряды, военно-патриотическая работа формирует мировоззрение. Хочу поблагодарить всех участников поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт» за труд, за неоценимый вклад в увековечивание исторической правды и сохранение нашей памяти. Мы всегда будем помнить о подвиге великого поколения победителей», — сказал Игорь Руденя.

В этом году экспедиция в регионе началась 17 апреля. За две недели были обнаружены останки 387 солдат и офицеров Красной Армии, найдено 34 медальона, из них 15 прочитано, установлена связь с родственниками семи бойцов. В экспедиции приняли участие более 700 поисковиков из 32 субъектов Российской Федерации, представители «Поискового движения России», ДОСААФ, «Союза поисковых отрядов России». Поисковики традиционно работали рядом с деревней Есёмово Ржевского района, где были сосредоточены боевые действия Ржевской битвы — одного из самых значимых и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны.

В рамках экспедиции лагерь посетили более 1200 школьников из Тверской области и других регионов страны. Гостям рассказывали об истории Ржевской битвы, поисковой работе, жизни лагеря. Также дети смогли побывать в полевом музее, главными экспонатами которого стали военные артефакты, поднятые с полей сражений Великой Отечественной войны.

Напомним, экспедиция проводится на территории Тверской области с 2016 года. Поисковиками подняты останки около 2300 бойцов и командиров Красной Армии, установлены имена более 100 воинов, отстоявших Родину у врага. Всего в этом году с апреля по ноябрь на территории Тверской области состоится более 150 поисковых экспедиций в 18 муниципальных образованиях.