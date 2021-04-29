Таллин, , 16:19 — REGNUM Остатки земляных укреплений русской армии, принявшей в ноябре 1700 года под Нарвой (северо-восточная Эстония) бой со шведской армией, находятся в заброшенном состоянии, хотя могли бы стать еще одной исторической достопримечательностью приграничного города. Об этом краевед Илья Давыдов сообщил порталу prospekt.ee.

Он напомнил, что земляные укрепления сохранились во фрагментарном виде и в труднодоступных местах, а сам памятник истории до сих пор не взят под охрану. На территории между рекой и Таллинским шоссе сохранились остатки флешей, равелинов и соединяющих их валов общей протяженностью около 2 км.

Вопрос о взятии под охрану как памятника истории северного участка укреплений петровской армии поднимался в царское и уже в нынешнее время, но так и не был решен. Остатки земляных укреплений находятся на земле, не имеющей целевого назначения, или земле общего пользования, что существенно облегчает улаживание юридических вопросов, связанных с землеотводом, уверен Давыдов.

Он также добавил, что теперь ситуацию с признанием исторического памятника может изменить то обстоятельство, что большая часть сохранившихся укреплений находится на территории спортивно-оздоровительного комплекса Аkkekula, хозяева которого смогут использовать такое соседство для повышения популярности и узнаваемости своего центра.

Памятник достойно пополнил бы список фортификационных сооружений разных эпох, которые сохранились на территории Нарвы, добавил краевед Илья Давыдов.