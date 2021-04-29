Дубай, ОАЭ, , 16:56 — REGNUM Компания Telegram Group решила занять денег у инвесторов. Об этом 29 апреля пишет Forbes, ссылаясь на свои источники.

По данным издания, владельцы Telegram решили провести доразмещение конвертируемых облигаций на $750 млн. По словам источников, большую часть бумаг скупили западные инвесторы, в первую очередь холдинг JP Morgan.

В марте 2021 года мессенджер уже привлёк более одного миллиарда долларов через продажу облигаций. Компания разместила пятилетние конвертируемые долларовые облигации.

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