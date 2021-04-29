Новоржев, Псковская область, , 17:20 — REGNUM В Псковской области скончался 31-летний фельдшер скорой медицинской помощи Новоржевского района Антон Захаров. С начала пандемии он работал с пациентами и в какой-то момент заразился коронавирусом. 28 апреля мужчина умер от сердечной недостаточности.

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Об этом 29 апреля сообщил на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Псковской области губернатор Михаил Ведерников, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Есть основания полагать, что такие проблемы со здоровьем мог спровоцировать и усугубить коронавирус, которым фельдшер переболел осенью. Антон Сергеевич жаловался на самочувствие, но продолжал работать. Решение о госпитализации было принято слишком поздно», — рассказал Ведерников.

Губернатор поручил своему заместителю Вере Емельяновой связаться с родственниками медика и оказать им всю необходимую помощь.

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Отметим, на 49-й сессии Псковской городской Думы депутаты согласовали вопрос о присвоении названия улицам в поселке Силово-Медведово (псковский микрорайон). Улицы будут названы в честь выдающихся людей, которые встали на защиту Родины и отдали свои жизни при исполнении профессионального долга.

Среди имен четырёх героев значится врач анестезиолог-реаниматолог кардиологического отделения Псковской городской больницы Анвар Сабиров. В Псковской области он проработал почти 25 лет, из них 17 лет — в Псковской городской больнице. С перепрофилированием медучреждения стал работать с больными коронавирусом.

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