Киев, , 16:18 — REGNUM На Украине эксперты продолжают обсуждать деолигархизацию, объявленную президентом страны Владимиром Зеленским и влияние этого процесса на текущую политическую ситуацию, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, политолог Денис Жарких в телеэфире отмечает, что борьба украинской власти с олигархами сводится исключительно к уничтожению оппозиции и нападкам на её лидера — главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

«Медведчук с самого начала боролся за мир, он возвращал пленных, он всячески мотался между Украиной и Россией — это потом назовут «зрадой» (предательством — прим. ИА REGNUM). Пока была опасность, никто это «зрадой» не называл, а когда ситуация стабилизировалась, то сразу оказалось, что это — «зрада». Он занимался снижением тарифов, пытался завести вакцину. И за это он оказался врагом Украины», — подчеркнул специалист.

В ходе дальнейшего обсуждения ситуации участники этого эфира высказали мнение, что под борьбой с олигархами украинская власть маскирует передел собственности, а Виктор Медведчук стал жертвой политических репрессий.

«У Медведчука забрали трубу, отдали Коломойскому — просто не укладывается в голове их борьба с олигархами. Какая же это борьба — просто передел власти. Медведчук наоборот борется, старается облегчить жизнь, пытается делать какие-то движения к миру. Нет, все это обрубается», — заявил один из участников передачи.

В свою очередь, телезритель из Луганска задался риторическим вопросом, почему главный олиграх Украины Ринат Ахметов, «который ни разу не сказал и слова о войне или о мире», с властью сотрудничает, а Медведчука, который выступает за мир, — является врагом.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в апреле президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале очередного этапа деолигархизации, после чего предложил Совету национальной безопасности и обороны, офису главы государства и антимонопольному комитетуразработать законопроект о статусе олигархов. Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Зеленский предложил принять закон об олигархах, основанный на подходах американского антитрастового закона, «чтобы привести больше справедливости и конкуренции на украинские рынки». До этого, в феврале, решением СНБО, в нарушение Конституции и законов Украины, было принято решение без суда и следствия наложить персональные санкции на Медведчука. В ОПЗЖ расценили этот шаг украинской власти, как спланированный акт политических репрессий.