Москва, , 16:18 — REGNUM В Восточном административном округе Москвы снесли надстройку над гаражами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля в пресс-службе столичной госинспекции по недвижимости.

Объект находился по адресу: улица Монтажная, дом 7. Над гаражами построили ещё два этажа. Общая площадь незаконного строения превысила 715 кв. метров.

В инспекции уточнили, что разрешение на возведение надстройки не выдавалось.

«На сегодня нарушение устранено, самострой демонтирован, строение приведено в соответствие с проектной и технической документацией», — рассказал начальник инспекции Владислав Овчинский.