Висконсин, США, , 16:17 — REGNUM Разработчики из Raven Software исправили ошибки карты в Call of Duty: Warzone, которые позволяли некоторым игрокам получать нечестное преимущество. Об этом 29 апреля сообщает портал PCGamesN.

Ранее из-за ошибки игроки могли проходить сквозь границы некоторых объектов и беспрепятственно устранять конкурентов, оставаясь невидимыми. Помимо этого, разработчики исправили множество мелких багов и недочётов режима «Охота на Адлера».

Call of Duty: Warzone — это популярная многопользовательская игра в жанре «Королевская битва». Недавно в ней стартовал новый сезон, посвящённый путешествию в прошлое — в 1984 год.

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