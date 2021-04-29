Вашингтон, , 16:33 — REGNUM Экс-президент США Дональд Трамп уверенно заявил, что он определенно рассматривает возможность вновь баллотироваться на пост главы Белого дома в 2024 году. Об этом 29 апреля сообщает Fox Business.

Во время телефонного интервью для утреннего шоу на канале Fox Business Mornings With Maria, Трамп сильно раскритиковал первое официальное обращение действующего президента страны Джо Байдена к Конгрессу США.

Под удар попали планы Байдена по увеличению корпоративного налога, его политика в отношении Китая и наплыв мигрантов на американо-мексиканской границе.

Трампа также сказал, что он определенно взвешивает за и против на счет выдвижения своей кандидатуры на выборах 2024 года. Когда ведущая Мария Бартирома поинтересовалась о его планах на этот счет, он мгновенно ответил: «Да, 100 процентов».

Напомним, после выступления Американского президента Джо Байден28 апреля с первым официальным обращением к Конгрессу США, количество упоминаний Байдена в Twitter достигло 1,5 млн. Пользователи соцсети высказывают различные мнения по поводу его заявления Конгрессу.