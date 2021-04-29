Саратов, , 16:21 — REGNUM В театральном зале Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова 4 мая состоится благотворительный фестиваль «Пасхальное яйцо», сообщает пресс-служба городской администрации.

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Фестиваль проводится для детей из многодетных и малоимущих семей Саратовской области. В рамках фестиваля состоится благотворительный концерт и сбор подарков для детей.

Начало мероприятия в 16:00 (местное время). Вход для всех желающих свободный.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове с 29 апреля по 2 мая проходят пасхальные ярмарки по продаже соответствующей продукции к православному празднику.

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