Рязань, , 16:22 — REGNUM В рамках реализации программ «Земский врач» и «Земский фельдшер» 23 медика получили единовременную компенсационную выплату в 2020 году в Рязанской области. Система здравоохранения полностью готова к диспансеризации, которая должна начаться 1 июля 20 210 году, заявил в ходе публичного отчёта министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий.

С 1 ноября 2020 года медработникам, принимающим участие в оказании помощи больным с COVID-19, выплачено свыше 1,111 млрд рублей. Стимулирующие выплаты получают почти семь тысяч человек. По программам «Земский врач» и «Земский фельдшер» в Рязанской области трудоустроены 17 врачей и шесть фельдшеров. В 2020 году на целевое обучение в Рязанский медуниверситет поступили 93 абитуриента и 69 ординаторов, в медицинский колледж — ещё 350 абитуриентов. Кроме того, в медколледже на 75 мест увеличен приём за счёт средств областного бюджета. Санитарная авиация 55 раз вылетала к пациентам региона.

«К проведению диспансеризации и профилактических медосмотров, которые по поручению Президента РФ должны быть возобновлены с 1 июля текущего года, система здравоохранения Рязанской области полностью готова. В регион поступило около 100 тысяч доз вакцины от COVID-19. На сегодня вакцинировано более 80 тысяч человек», — отметил министр.

В 2021 году для нужд областного здравоохранения запланировано закупить более 200 единиц медицинского оборудования на общую сумму свыше 600 млн рублей, а также приобрести 26 санитарных автомобилей. В планах властей построить и открыть пять ФАПов и провести капитальный ремонт в 44 медучреждениях.