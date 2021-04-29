Ростов-на-Дону, , 16:15 — REGNUM Строящаяся первая в Ростовской области инфекционная больница должна стать базой для научных исследований. Такое мнение выразила главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова во время рабочей поездки на объект.

«Это уникальное — строящееся и почти завершенное — здание инфекционной больницы, абсолютно новое, с соблюдением всех современных требований и с учетом всех уроков, что принесла нам пандемия», — отметила Попова.

По её мнению, больница должна стать базой для научных исследований и базой передового научного опыта для всей Ростовской области.

В настоящее время построены все девять зданий общей площадью 33 тыс. кв. метров, в двух из них завершаются отделочные работы. Объект строится с учётом всех мер санитарной безопасности. Готовность объекта достигла 90%.

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