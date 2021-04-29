Красногорск, 29 апреля, 2021, 16:18 — ИА Регнум. В каждую смену детские лагеря Подмосковья смогут принять 24 тысяч человек. Об этом 29 апреля сообщается на сайте правительства Московской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский лагерь

Всего в 2021 году на территории региона запланировано четыре смены летнего отдыха детей. Первая из них начнется 27 мая и принять детей в нее смогут 64 подмосковных лагеря, отметила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«Это колоссальная ответственность, потому что каждую смену на территории нашей области будет отдыхать 24 тысячи детей», — рассказала министр.