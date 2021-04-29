Варшава, , 16:12 — REGNUM 29 апреля в Польше стартовала рекламная кампания по популяризации вакцинации от COVID-19. Об этом на странице в соцсети Facebook написал премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

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«Специальные команды активистов и волонтеров начинают передвигаться по всей Польше. В разных городах будет установлена реклама — на щитах, на досках объявления. Активисты принесут рекламные буклеты в магазины, учреждения, предприятия, будут раздавать их на улицах», — написал он.

Моравецкий также отметил, что важную роль в реализации Национальной программы вакцинации населения от COVID-19 сыграют мобильные пункты для вакцинации.

«Они предназначены для того, чтобы поставлять вакцины туда, где их пока еще нет. Мы стремимся разработать такие механизмы, чтобы если кто-то не сможет добраться к пунктам вакцинации, пункты вакцинации будут перемещаться туда, где в них будут нуждаться местные жители. Такие удобства тоже сыграют свою роль для тех, кто сомневается, делать ли ему прививки», — отметил он.

«Эти мероприятия необходимы для того, чтобы жители нашей страны активнее вакцинировались. Только так мы сможем приблизить окончательную победу над пандемией», — заявил Моравецкий.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что в республике планируется вакцинировать всех желающих до конца августа текущего года.