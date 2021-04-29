Варшава, , 16:09 — REGNUM 29 апреля министр здравоохранения Польши Адам Недзельский сделал прививку от COVID-19 в пункте вакцинации на Национальном стадионе в Варшаве. На своей странице в соцсети Facebook он сообщил, что привился препаратом Astra Zeneca.

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«Привился вакциной AstraZeneca. Это первый компонент, второй еще придется подождать. Но я уже чувствую моральное и физическое облегчение — да, я сделал это! При этом, все эпидемические ограничения мне придется соблюдать, потому что мне еще не ввели второй компонент», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 апреля в Польше сделано уже около 11 миллионов прививок от COVID-19. Тем не менее, специалисты отмечают, что в последнее время темпы записи на вакцинацию замедлились. В республике стартовала рекламная кампания по привлечению населения к вакцинации.