Джакарта, 29 апреля 2021, 16:09 — REGNUM Министерство внутренних дел Индонезии официально вручило семьям 53 свидетельства о смерти военных на подводной лодке Nanggala-402, сообщает Antara.
«Мы глубоко сожалеем о смерти лучших сынов нации, экипажа Nanggala-402», — заявили в министерстве внутренних дел страны.
Как сообщало ИА REGNUM, затонувшую в Индонезии подводную лодку Nanggala-402 намерены поднять с помощью корабля Timas DSV 1201.
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