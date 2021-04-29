Троицк, Челябинская область, , 16:08 — REGNUM В Челябинской области двое жителей Троицка осуждены за похищение человека и вымогательство. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, 27-летний и 33-летний граждане совершили преступление в 2019 году. Их жертвой стал местный житель, который снял деньги с банковской карты одного из напавших. Они его избили, держали в гараже, а затем перевезли в квартиру, где также удерживали.

Подсудимым назначено шесть и семь с половиной лет заключения. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.