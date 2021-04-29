Сыктывкар, , 16:08 — REGNUM Республика Коми должна увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса. Об этом в ходе своего выступления в Госсовете заявил глава региона Владимир Уйба, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Сегодня объем экспорта сельскохозяйственной продукции из республики, в первую очередь это дикоросы, грибы, колеблется на уровне 300 тысяч долларов США […] Конечно, это никуда не годится, показатель будем менять. Он должен быть не 300 тысяч долларов, а десятки и сотни миллионов долларов США. Уверен, что объем экспорта наших дикоросов, оленины, другой сельскохозяйственной продукции должны расти, в том числе с учетом потенциала северного морского транзитного коридора (Севморпути — ред.)», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Архангельской области Александр Цыбульский предложил использовать Севморпуть для экспорта леса.