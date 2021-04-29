Мэр Ярославля подал иск о защите чести к оппозиционному депутату
Ярославль, 29 апреля, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков подал исковое заявление в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации к депутату муниципалитета Ярославля Анатолию Каширину.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Каширин на двух последних заседаниях муниципалитета заявил о возможной личной заинтересованности главы города в действиях городских властей и подконтрольных организаций. Волков сразу заявил о намерении судиться. И вот иск направлен в суд.
Мэрия полагает, что Каширин допустил «публичные оскорбительные высказывания, направленные на подрыв авторитета руководства города Ярославля и доверия жителей к решениям, принимаемым органами городского самоуправления». Моральную компенсацию мэр оценил символически — в 1 рубль.