Махачкала, , 16:06 — REGNUM В Дагестане приняли участие в прививочной кампании против коронавируса уже 65 283 человека. Столько граждан сделали первую часть вакцины. Из них получили вторую часть вакцины и являются полностью привитыми, уже 19 949 человек, сообщили в региональном оперштабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

В настоящее время доля привитых в Дагестане составляет 8,4% от общего числа планируемого охвата населения.

В процентном отношении наибольшую активность в республике демонстрируют Бежтинский участок, а также Курахский и Рутульский районы, где привито от 18 до 23% населения. Отстают пока от остальных муниципалитетов Хасавюрт, Левашинский и Акушинский районы, где доля привитых составляет 4−5% от общей численности проживающих граждан.