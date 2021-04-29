Варшава, , 16:05 — REGNUM 3 мая Польшу с официальным визитом посетит президент Украины Владимир Зеленский. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 29 апреля председатель Бюро международной политики при президенте Польши Кшиштоф Щерский во время пресс-конференции.

«Президент Украины 3 мая примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 230-й годовщины принятия польской Конституции 3 мая и встретится с президентом нашей республики Анджеем Дудой», — сообщил Щерский.

По его словам, польский и украинский лидеры обсудят двусторонние отношения в разных сферах, а также обстановку в регионе, в частности, напряженность на российско-украинской границе.

«Украинская сторона оценивает текущую ситуацию как угрозу для своей безопасности, поэтому этот вопрос будет обсужден во всех подробностях», — отметил Щерский.

Кроме того, по словам главы Бюро международной политики при польском президенте, Дуда и Зеленский обсудят вопрос поддержки Польшей Украины на международной арене, в частности, на площадках ЕС и НАТО.