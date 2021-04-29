Саратов, , 16:08 — REGNUM В Саратове с 29 апреля организованы пасхальные ярмарки по прожаже соответствующей продукции к православному празднику. Постановление об этом подписал глава города Михаил Исаев.

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Всего на территории областного центра ярмарки пройдут по 83-м адресам. Приобрести продукцию можно будеть вплоть до 2 мая. Работать ярмарки будут с 8:00 до 19:00 (местное время).

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области 2 мая открывается седьмой Симбирский губернский пасхальный фестиваль. В этом году он будет посвящён 800-летию со дня рождения Александра Невского.

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