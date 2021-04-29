Красногорск, , 16:09 — REGNUM Подавляющее большинство оздоровительных лагерей региона смогут принять детей в летние смены. Об этом 29 апреля сообщается на сайте правительства Московской области.

Как отметила министр социального развития региона Ирина Фаевская, о соответствующей готовности заявили 82 из 87 оздоровительных лагерей Подмосковья. Ожидается, что первая смена в детских лагерях в Подмосковье начнется 27 мая. При этом заполнять лагеря отдыха можно будет только на три четверти от их максимальной вместимости.

«В прошлом году у нас работали только 67 оздоровительных лагерей, а в этом о готовности работать из 87 заявили 82. Конечно, это связано с тем послаблением, которое сейчас будет действовать в режиме работы лагеря», — подчеркнула министр.

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