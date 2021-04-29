Рязань, , 16:04 — REGNUM На обеспечение мер соцподдержки, социальных выплат и пособий в 2020 году в Рязанской направили более 8,5 млрд рублей. Такие данные в ходе публичного отчёта перед жителями привёл министр труда и соцзащиты населения Валерий Емец, сообщает 29 апреля пресс-служба правительства региона.

Социальную поддержку получают свыше 490 тысяч жителей Рязанской области. Социальное обслуживание предоставлено более 60 тысячам человека. В регионе развита система долговременного ухода за пожилыми гражданами и людьми с инвалидностью: это четыре отделения дневного пребывания, четыре филиала на базе комплексных центров, 16 служб помощников по уходу в стационарах, 17 служб выдачи средств реабилитации, 17 служб сопровождения граждан, два дополнительных отделения сопровождаемого проживания. В 2020 году 550 жителей региона заключили 130 социальных контрактов на общую сумму 5,1 млн рублей. В целом на обеспечение мер соцподдержки в 2020 году в области выделено более 8,5 млрд рублей.

В 2021 году рязанские власти планируют завершить создание многопрофильного социально-реабилитационного центра «Сосновый бор», строительство спального корпуса на 150 мест для учреждения стационарного социального обслуживания престарелых и инвалидов в Елатьме, а также заключить 3,5 тысячи социальных контрактов.