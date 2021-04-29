Москва, , 15:59 — REGNUM Главу подмосковного центра «Феникс» Оксану Богданову, где проходил реабилитацию актёр Дмитрий Марьянов, признана виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло смерть человека. Об этом 29 апреля сообщил адвокат сына Марьянова Виктория Крылова.

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Приговор Богдановой зачитали в Лобненском городском суде. Генпрокурор запросил для руководителя центра три года тюремного заключения. Служители Фемиды приговорили её к трём годам, но условно, пишет ТАСС. Также она должна выплатить миллион рублей морального вреда и штраф в размере 50 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, актёр театра и кино Дмитрий Марьянов ушёл из жизни 15 октября 2017 года в подмосковной Лобне в возрасте 47 лет. Он кончался от обильной потери крови.

По версии следствия, Марьянов с 6 по 15 ноября 2017 года, находясь в центре «Феникс», неоднократно заявлял о своём плохом самочувствии. Он также не мог позвонить, так как был без телефонной связи. Скорую вызвал другой клиент реабилитационного центра, и актёра доставили в медицинское учреждение, но там уже констатировали его смерть. Обвинение по этому уголовному делу было предъявлено директору реабилитационного центра «Феникс».

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