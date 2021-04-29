Бишкек, , 15:59 — REGNUM Перестрелки на границе Киргизии и Таджикистана охватывают новые территории. По данным агентства «Азия-Плюс», ссылающегося на информацию администрации анклава Ворух, перестрелка началась и в данном населенном пункте.

Следите за развитием событий в трансляции: «Вооруженное столкновение на границе Киргизии и Таджикистана — трансляция»

«Здесь тоже начались перестрелки сразу в нескольких приграничных пунктах по соседству с кыргызским селом Ак-Сай. Стороны стреляют из автоматов, гранатомётов и миномётов…». На данный момент ранено более 15 человек, один гражданин Киргизии погиб.

«Азия-Плюс» сообщает, что «в кишлаках Чорбог и Сурх также продолжается перестрелка военных с двух сторон».