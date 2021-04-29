Москва, , 15:57 — REGNUM Днем 29 апреля российский рубль умеренно крепнет на Московской бирже, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар США стоит 74,30 руб. и все четче направляется к 74,00 руб. Евро торгуется по 90,05 руб., но все еще балансирует в границах 90−92 руб.

В пользу «россиянина» сейчас играет нефтяной фактор: цены на энергоносители идут вверх, баррель Brent стоит $68,26. Нефть в рублях подошла к 5071 руб., что очень неплохо для российского бюджета.

Кроме того, локальное ослабление позиций доллара на мировом валютном рынке позволяет рублю продолжать укрепляться.

При всем этом укрепление курса рубля все же выглядит чрезмерным и избыточным. Вероятно, что при проколе рубежа в 74,0−74,03 руб. доллар попробуют выкупить», — считает эксперт.

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