Ташкент, , 15:56 — REGNUM Власти Узбекистана с глубокой озабоченностью восприняли эскалацию ситуации на киргизско-таджикской границе. Об этом сообщили 29 апреля в пресс-службе узбекистанского МИД.

МИД Узбекистана «Призываем стороны к немедленному прекращению столкновений, принятию совместных мер по стабилизации ситуации и воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшему росту напряжённости».

В министесртве считают, что все проблемные вопросы должны решаться только путем переговоров в духе дружбы и добрососедства, присущем всем странам Туркестана. В МИД добавили, что Узбекистан готов помочь в урегулировании конфликта.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля на киргизско-таджикском участке границе в Баткенском районе Баткенской области Таджикистана возник конфликт, который перерос в вооруженное столкновение военнослужащих.

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