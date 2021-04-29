Кишинёв, , 15:59 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду провела онлайн-встречу с послами 70 стран, аккредитованными в республике. Об этом Санду сообщила 29 апреля на своей странице в соцсети Facebook.

«Поговорили о последних событиях в Кишиневе и вчерашнем указе о роспуске парламента, дающем гражданам страны возможность избрать своих представителей в законодательную власть», — написала президент Молдавии.

Санду подчеркнула, что в ходе встречи с послами подтвердила свою приверженность западному курсу развития Молдавии.

Напомним, в Молдавии разразился политический кризис из-за противостояния Санду и Партии социалистов, собравшей большинство в парламенте. Санду добилась от Конституционного суда права на роспуск парламента, чтобы провести досрочные выборы. Они назначены на 11 июля.

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