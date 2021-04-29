Москва, , 15:55 — REGNUM В новом морском терминале, строительство которого ведётся в Мурманской области, объём перевалки грузов в 2024 году может составить 18,6 млн тонн. Об этом сообщили участники ходе реализации проекта комплексного развития Мурманского транспортного узла, которое провёл первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«В ходе обсуждения грузоотправители сообщили о планируемых объёмах перевалки грузов в морском терминале «Лавна» — 18,6 млн т с 2024 года», — говорится в сообщении сайта правительства России.

Уточняется, что 13 млн тонн могут составить грузы АО «Центр развития портовой инфраструктуры» и 5,6 млн тонн — грузы АО «ХК СДС-Уголь».

Белоусов поручил проанализировать планы грузоотправителей, сопоставив с данными по конъюнктуре на мировых рынках.

Ранее сообщалось, что строительство нового порта «Лавна» планируется завершить в 2023 году.