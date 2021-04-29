Москва, , 15:52 — REGNUM Большинство жителей России (54%) положительно относятся к инициативе ввести продуктовые сертификаты для людей с низкими доходами. Не одобряют инициативу 39%, приводит данные «Левада-центр».

Аргументы тех, кто поддерживает введение продуктовых сертификатов: материальная помощь нуждающимся, людям не хватает денег, облегчит жизнь населения, будет меньше бедных и нищих, малоимущие смогут купить продукты первой необходимости.

Выступающие против введения продуктовых сертификатов, считают, что система карточек вызывает негативные ассоциации с кризисом 90-х годов или военным временем (20%). Помощь малоимущим лучше оказывать деньгами (18%). Введение карточек приведёт к спекуляции (10%).

Опрос проведен 25−31 марта 2021 года среди 1623 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, доктор экономических наук Никита Кричевский предлагает не только подумать над введением продовольственных сертификатов, но и ввести их, причём как можно скорее.

Читайте подробнее: Экономист предложил ввести продовольственные сертификаты как можно скорее