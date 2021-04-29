Красногорск, , 15:56 — REGNUM Власти Подмосковья планируют закупить 10 тыс. путевок в оздоровительные лагеря Крыма и Краснодарского края. Об этом 29 апреля сообщается на сайте правительства Московской области.

Количество путевок в равной степени будет разделено между этими двумя регионами. В первую очередь возможность отдыха будет предоставляться семьям «в тяжелой жизненной ситуации». Всего на проведение летней оздоровительной кампании в 2021 году заложено 1,7 миллиарда рублей, отметила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

«Дети смогут отдыхать за пределами нашего региона, потому что в прошлом году они могли отдыхать только в нашем регионе. Поэтому у нас будет закуплено почти 10 тысяч путевок», — подчеркнула она.

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