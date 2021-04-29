Вашингтон, , 15:58 — REGNUM За минувшие сутки на территории США выявили свыше 54 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 апреля сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: болезнь снова наступает — трансляция»

По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 54 026 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 32 230 809.

Также сообщается, что за это же время в США 948 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 574 330.

Отметим, днем ранее в США за сутки было выявлено свыше 50 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.