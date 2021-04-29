Грозный, , 15:49 — REGNUM В Чечне в связи с празднованием одного из главных мусульманских праздников Ураза-байрам объявлены выходными три дня — 12, 13 и 14 мая 2021 года. Указ об этом подписал глава правительства республики Муслим Хучиев, который в настоящее время является исполняющим обязанности главы республики, так как Рамзан Кадыров находится в отпуске.

Согласно документу, при его подписании были учтены пожелания Духовного управления мусульман Чечни и положения федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях».

Напомним, Ураза-байрам отмечается по окончании священного месяца Рамадан, когда все верующие соблюдают пост, совершая благие дела, усердно молясь и отказываясь от еды и питья в светлое время суток. На праздник Ураза-байрам принято посещать родных и близких, дарить подарки, поминать усопших.

По традиции, ежегодно на этот праздник в субъектах РФ, где большинство жителей исповедует ислам, объявляют выходные дни. В 2021 году больше всех выходных предоставили жителям Чечни — три дня. В Дагестане на празднование выделили два дня, в Татарии, Башкирии и Крыму — по одному. В остальных республиках указы о выходных днях пока не опубликованы.

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