Варшава, , 15:47 — REGNUM В Польше за сутки выявили 8427 случаев заражения SARS-CoV-2. В стране от COVID-19 за последние 24 часа скончался еще 541 человек. Об этом сообщает 29 апреля министерство здравоохранения Польши на странице в соцсети Twitter.

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«Данные цифры подтверждают тенденцию последних двух недель, которая говорит о том, что третья волна пандемии коронавируса осталась позади. На протяжении этого времени регистрируется не более 15 тысяч новых заражений в сутки», — говорится в сообщении.

В целом, по состоянию на 29 апреля, в Польше подтверждены около 2,8 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией с начала пандемии. Более 67 тысяч человек в республике с диагнозом COVID-19 за это время умерли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения республики Адам Недзельский заявил, что третья волна пандемии SARS-CoV-2 в Польше на исходе.