Тбилиси, , 15:49 — REGNUM Вакцину от COVID-19 AstraZeneca в Грузии будут предлагать только жителям старше 55 лет. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 29 апреля рассказала заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния на брифинге.

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«Недавно несколько европейских стран решили ограничить использование AstraZeneca до 55 — 60 лет. Мы приняли такое же решение», — сказала Габуния.

Она добавила, что в Великобритании эту вакцину вкалывают лицам старше 30 лет, но в Совете вакцинации Грузии решили, что она лучше подойдет пожилым людям.

Напомним, в Грузии 19 марта вскоре после прививки AstraZeneca умерла 29-летняя медсестра. Официальная причина смерти до сих пор не названа.

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