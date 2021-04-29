Сеул, , 16:01 — REGNUM В Южной Корее зафиксирован рост заболеваемости гепатитом А. Об этом сообщает Sedaily со ссылкой на представителей Корейских центров по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно опубликованным данным, с начала года еженедельный прирост заболевших составлял мене 100 человек в неделю, однако во вторую неделю марта (7−13 марта) показатель превысил отметку 100 человек в неделю, третью неделю апреля (11−17 апреля) — увеличился до 158 человек в неделю, а в четвертую неделю апреля (18−24 апреля) — увеличился до 192 человек в неделю.

Известно, что с начала года до 24 апреля в стране зарегистрировано 1722 случая заражения гепатитом А, что является самым высоким показателем с 2012 года (за исключением вспышки гепатита А в 2019 году).

Отмечается, что наибольшее число заболевших зарегистрировано в Сеуле, провинции Кёнгидо, Инчхоне, провинциях Чхунчхон-Пукто и Чхунчхон-Намдо.Между тем, 38,2% заболевших гепатитом А приходится на лиц в возрасте 40−49 лет, 28% — в возрасте 30−39 лет.