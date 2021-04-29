Тольятти, Самарская область, 29 апреля, 2021, 15:48 — ИА Регнум. В сети обнародовали рендерные изображения модернизированной Lada Vesta 2022 модельного года. Рендеры размещены на сайте издания Autonews.

Autonews Рендер обновлённой Lada Vesta

Дизайнер издания создал свои эскизы на основе шпионских фотографий, сделанных во время испытаний модели.

На предъявленных изображениях рестайлинговая модель имеет зауженную головную оптику, противотуманные фонари в форме параллелограмма, модернизированные фонари и обновлённый бампер.

Что же касается интерьера, то уже сейчас известно, что у будущей новинки будут: многофункциональное рулевое колесо, вертикальный планшет в центральной части головной панели.

Ожидается, что официальный дебют Lada Vesta FL состоится до конца нынешнего года.

Ранее нижегородская компания «Промышленные технологии» на московской выставке «Продэкспо-2021» провела официальную премьеру фургона-рефрижератора, который был собран на основе рестайлинговой Lada Largus.

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