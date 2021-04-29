Саратов, , 16:08 — REGNUM В Саратовской области одиннадцатиклассники 15 апреля писали итоговое сочинение (изложение), которое является допуском к государственной итоговой аттестации. 29 апреля стали известны результаты работ, сообщает пресс-служба регионального минобразования.

Так, в основной день сдачи итогового сочинения приняли участие в его написании свыше 9,8 тыс. выпускников, а в итоговом изложении — 197 человек (выбрать написание изложения были вправе ученики с ограниченными возможностями здоровья). Успешно справились с итоговым сочинением и получили зачет 99% выпускников, с написанием изложения справились 100% обучающихся.

Повторно написать сочинение (изложение) в связи с неудовлетворительным результатом или те школьники, кто 15 апреля не завершил его написание по уважительным причинам смогут 12 мая. Дополнительной датой написания станет также 19 мая.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области праздник «Последний звонок» для выпускников школ пройдет 22 мая в очном формате с соблюдением санитарных требований и рекомендаций Роспотребнадзора.

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