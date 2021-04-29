Душанбе, , 15:45 — REGNUM Власти Таджикистана не заинтересованы в конфликте на границе с Киргизией, так как в Душанбе проходят важные международные встречи. Об этом 29 апреля сообщает агентство «Азия-плюс» со ссылкой на правительственный источник.

Следите за развитием событий в трансляции: «Вооруженное столкновение на границе Киргизии и Таджикистана — трансляция»

29 апреля в Душанбе проходит встреча секретарей Советов безопасности стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился с ними в этот же день.

«Учитывая важность этих встреч, мы всячески старались избежать конфликта и пытались убедить всех проявить сдержанность», — сообщил правительственный источник.

Ранее МИД Узбекистана призвал стороны конфликта на границе Таджикистана и Киргизии «немедленно прекратить столкновения».