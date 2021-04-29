Москва, , 15:42 — REGNUM Актриса Наталья Дрожжина не согласна с решением о признании недействительным договора пожизненного содержания с иждивением дочери актера Алексея Баталова Марии, которое вынес Замоскворецкий суд Москвы, и просит его отменить. Об этом 29 апреля сообщили в судебной инстанции.

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«Поступила апелляционная жалоба Дрожжиной, которая просит отменить решение Замоскворецкого районного суда», — сказала в беседе с ТАСС представитель суда.

Напомним, 28 апреля Замоскворецкий районный суд удовлетворил иск прокуратуры ЦАО Москвы в интересах Марии Баталовой и признал недействительными договоры пожизненного содержания с иждивением, которые были заключены с Натальей Дрожжиной. Кроме того, суд признал недействительными и последствия этих сделок.

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Согласно договорам, которые под влиянием обмана подписала вдова актёра, Дрожжина получила права собственности на принадлежащие дочери 1/3 доли в квартире на улице Серафимовича, квартиру площадью 54,7 кв. м в 1-м Самотечном переулке и нежилое помещение площадью 21,6 кв. м на улице Серафимовича.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело о мошенничестве с имуществом актёра Алексея Баталова было возбуждено в середине сентября 2020 года. По подозрению в совершении этого преступления в конце октября были задержаны близкие друзья артиста, которые опекали его в последние годы, — Михаил Цивин и Наталья Дрожжина.

По версии следствия, подозреваемые обманным путем лишили вдову и дочь Баталова двух квартир, мастерской актёра, крупной суммы денег и доли в четырёхкомнатной квартире.