Санкт-Петербург, , 15:49 — REGNUM Салют Победы у Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге 9 мая 2021 года может не состояться из-за начавшегося роста числа зараженных коронавирусом. Об этом 29 апреля сообщил председатель городского комитета по культуре Константин Сухенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Залп артиллерийского салюта в честь 75-й годовщины Победы. Санкт-Петербург, 2020 год Дарья Драй © ИА REGNUM

«Пока не буду однозначно отвечать на этот вопрос. Мы планировали салют, но, видимо, из-за эпидемиологический ситуации отменим, — пояснил Сухенко. — Пока окончательного решения не принято, не оформлено <…> мы рассчитываем, что таким образом сдержим распространите коронавирусной инфекции».

Отметим, что 9 мая 2020 года салют также заранее не анонсировался из-за пандемии, чтобы не собирать большие толпы зрителей, тем не менее, он состоялся, но не в привычном для горожан месте, а в Московском Парке Победы.

На данный момент Смольный сформировал список мероприятий, которые должны состояться в честь 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Так, в 15:00 8 мая в БКЗ «Октябрьский» для ветеранов и членов общественных организаций блокадников состоится спектакль-концерт «Колокола Победы». В программе примут участие Лев Лещенко, Светлана Крючкова, Александр Розенбаум, Дмитрий Певцов, Зара, Василий Герелло, Григорий Чернецов, Ансамбль песни и пляски Западного военного округа, воздушные акробаты. Ведущей темой концерта станет образ колокольного звона — он набатом призывал на бой, вел за собой в атаку, колокольчиками сердец присутствовал во фронтовых письмах и победным звоном встречал вернувшихся с триумфом воинов. Для этого на сцене будет установлена малая звонница Владимирского Собора.

А 9 мая в 16:00 в Ледовом дворце состоится концерт «От песни к песне — от победы к победе». Работников предприятий, действовавших во время Великой Отечественной войны, поздравят известные артисты и творческие коллективы. На сцене Ледового дворца выступят Лев Лещенко, Александр Розенбаум, Татьяна Буланова, Петр Захаров, Зара, Григорий Чернецов, Василий Герелло, Софья Феськова, группа «Марсель», а также хор Западного военного округа, хор Радио и телевидения, Ансамбль песни и пляски Западного военного округа.

Как отметил Сухенко, заполняемость залов составит 75%.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге начинается акция «Георгиевская ленточка»