Санкт-Петербург, 29 апреля 2021, 15:49 — REGNUM Салют Победы у Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге 9 мая 2021 года может не состояться из-за начавшегося роста числа зараженных коронавирусом. Об этом 29 апреля сообщил председатель городского комитета по культуре Константин Сухенко, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Пока не буду однозначно отвечать на этот вопрос. Мы планировали салют, но, видимо, из-за эпидемиологический ситуации отменим, — пояснил Сухенко. — Пока окончательного решения не принято, не оформлено <…> мы рассчитываем, что таким образом сдержим распространите коронавирусной инфекции».
Отметим, что 9 мая 2020 года салют также заранее не анонсировался из-за пандемии, чтобы не собирать большие толпы зрителей, тем не менее, он состоялся, но не в привычном для горожан месте, а в Московском Парке Победы.
На данный момент Смольный сформировал список мероприятий, которые должны состояться в честь 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Так, в 15:00 8 мая в БКЗ «Октябрьский» для ветеранов и членов общественных организаций блокадников состоится спектакль-концерт «Колокола Победы». В программе примут участие Лев Лещенко, Светлана Крючкова, Александр Розенбаум, Дмитрий Певцов, Зара, Василий Герелло, Григорий Чернецов, Ансамбль песни и пляски Западного военного округа, воздушные акробаты. Ведущей темой концерта станет образ колокольного звона — он набатом призывал на бой, вел за собой в атаку, колокольчиками сердец присутствовал во фронтовых письмах и победным звоном встречал вернувшихся с триумфом воинов. Для этого на сцене будет установлена малая звонница Владимирского Собора.
А 9 мая в 16:00 в Ледовом дворце состоится концерт «От песни к песне — от победы к победе». Работников предприятий, действовавших во время Великой Отечественной войны, поздравят известные артисты и творческие коллективы. На сцене Ледового дворца выступят Лев Лещенко, Александр Розенбаум, Татьяна Буланова, Петр Захаров, Зара, Григорий Чернецов, Василий Герелло, Софья Феськова, группа «Марсель», а также хор Западного военного округа, хор Радио и телевидения, Ансамбль песни и пляски Западного военного округа.
Как отметил Сухенко, заполняемость залов составит 75%.
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