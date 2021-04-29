Москва, 29 апреля 2021, 15:41 — REGNUM Глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала жителям России провести майские праздники в кругу семьи.
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Попова также призвала не проводить массовые мероприятия, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что эпидемиологическая обстановка по COVID-19 в России может осложниться. Однако она отметила, что эпидситуация в стране остается стабильной.
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