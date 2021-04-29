Белград, , 15:51 — REGNUM Ситуация в Сербии была бы совсем иной без многолетней принципиальной поддержки со стороны России. Об этом председатель сербского парламента, экс-глава МИД Ивица Дачич заявил 29 апреля на открытии Русского балканского центра в Белграде, сообщает телеканал RTV.

Не стоит даже думать, где была бы Сербия без поддержки Москвы, подчеркнул он. Россия как мировая держава стремится не допускать нарушений международного права.

Отношения между Сербией и Россией находятся на самом высшем уровне за всю историю, прочные связи между государствами выстроены на многих уровнях. Белград никогда не намерен присоединяться к санкциям против РФ, добавил Дачич.

Он также отметил, что Сербия обязана России своими успехами в борьбе с эпидемией коронавируса.

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