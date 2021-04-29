Красногорск, , 15:40 — REGNUM К празднику Пасхи на территории Подмосковья планируется испечь свыше 300 тонн куличей. Об этом 29 апреля сообщается на сайте правительства Московской области.

Как отметила министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, подмосковные хлебозаводы и пекарни изготавливают большой ассортимент различных видов этого кулинарного продукта. На прилавках областных магазинов можно увидеть куличи как небольшого размера весом от 100 граммов, так и крупный пасхальный сдобный хлеб весом более полкилограмма из дрожжевого, бездрожжевого, творожного, сдобного теста, с изюмом или с цукатами.

«Ежедневно в магазины поступают порядка 30 видов куличей и кексов разных форм и веса. Стоит отметить, что подмосковными хлебопекарными предприятиями используется натуральное сырье преимущественно местных производителей», — подчеркнул глава регионального минсельхоза.

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